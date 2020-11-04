مطرب معروف يعلن إصابته بكورونا في الجونة..أحيا حفل بالمهرجان ومطالبات بعزل الحضور!

المغني ويجز أعلن أصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشر تحذيراً لكل المخالطين له في المهرجان، وذلك وسط شائعات وتكهنات بوجود عدة إصاباته بين صفوف الحضور في المهرجان.

المغني ويجز أول المصابين بفيروس كورونا في الجونة

ونشر المغني ويجز، صاحب أغنية "دورك جاي"، تدوينة أعلن بها إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في مهرجان الجونة، وقال إنه أجرى تحليلاً وجاءت نتيجته إيجابية، وأضاف:" يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي.. أنا في الجونة بقالي فترة.. احتكيت بناس كثير.. فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا جميعا".

قلق من انتشار فيروس كورونا بين نجوم الجونة

وجاء إعلان ويجز عن إصابته بفيروس كورونا بمثابة صدمة لحضور المهرجان والجمهور، خاصة بعد فترة من التكهنات والشائعات حول وجود تكتم بين النجوم حول إصاباتهم بفيروس كورونا أثناء مشاركتهم في المهرجان، وكذلك بعد تغريدة المخرج كريم العدل، والتي لمح بها إلى وجود إصابات في الوسط الفني وقال بها:" الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة.. يا ريت اى حد كان في الجونة يعزل نفسه و يعمل مسحة الأول قبل ما يقابل اى حد.. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد".

ومما زاد من القلق حول إصابة عدد كبير من حضور مهرجان الجونة بفيروس كورونا، هو إحياء المطرب ويجز لحفل في فعاليات المهرجان، قبل أن يعلن إصابته وكذلك عدد من أصدقائه بفيروس كورونا، وإشارته إلى احتكاكه بعدد كبير من الناس في الحفل والمهرجان، وسيطرت حالة من الترقب والقلق بين حضور المهرجان والجمهور بسبب الحديث عن إصابات بفيروس كورونا في المهرجان.

هجوم على مهرجان الجونة بسبب فيروس كورونا

وتلقت إدارة مهرجان الجونة وكذلك حضور المهرجان هجوم كبير منذ بداية الدورة الرابعة من المهرجان، بسبب إقامته رغم فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية بين حضور المهرجان، وزاد الهجوم بسبب التصريحات المستهترة من النجوم بخطورة الفيروس، وأبرزهم ياسمين صبري والتي تلقت سخرية وهجوم كبير بسبب تقليلها من خطورة فيروس كورونا في تصريحاتها بالمهرجان.