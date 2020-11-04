فيديو يخطف القلوب لميريام فارس مع مولودها الجديد..شاهدوا جماله في ظهوره الأول

ميريام فارس شاركت الجمهور بأول فيديو لها مع ابنها الرضيع "دايف" على حسابها بانستقرام، بعد ما يقارب أسبوعين من ولادته المفاجئة.

ميريام فارس تستعرض لحظاتها الأولى مع ابنها الرضيع

ونشرت ميريام فارس فيديو لها على حسابها بانستقرام، استعرضت به لحظاتها الأولى مع ابنها الرضيع "دايف"، وظهرت وهي تحتضنه وتضمه إليه وتقبله بعد أيام قليلة من ولادته، وشاركت الجمهور لحظاتها الخاصة مع مولودها الجديد والتي أعتبرتها أفضل أوقاتها، وقالت في تعليقها على الفيديو:"أعيش أفضل أيام حياتي".

أول ظهور لميريام فارس مع ابنها "دايف"

ولاقى فيديو ميريام فارس مع ابنها الرضيع "دايف" اهتمام كبير من قبل جمهورها، خاصة إنه يعتبر الظهور الأول لها بعد الولادة، وكذلك أول ظهور لابنها رغم إخفائها جزء من ملاحمه كعادتها، واعتبر الجمهور الفيديو الذي نشرته تعويضاً لجمهورها الذي حرم من متابعة أخبارها وصورها في فترة الحمل والولادة والتي أخفتها عن الجميع.

وكانت ميريام فارس قد أعلنت بشكل مفاجئ ولادتها لابنها "دايف"، في نهاية أكتوبر الماضي، بعد أسبوع من ولادته سراً وكذلك بعدما أخفت فترة حملها عن الجميع، ونشرت فيديو على انستقرام وزفت به الخبر للجمهور وقالت:" صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني"، وظهرت ميريام فارس ممسكة بيد ابنها الثاني وكشفت عن اسمه "دايف ميتري".

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بولادتها وحملها

وأثارت ميريام فارس الكثير من الجدل بسبب إخفائها لتلك الأمور عن جمهورها، والذين عبر بعضهم عن استيائه منها، خاصة أن ميريام فارس لم ترد على التساؤلات والتكهنات التي خرجت قبل فترة قليلة من الولادة حول حملها، وذلك بسبب ظهورها في عدة صور وهي ببطن ممتلئة وبملابس واسعة، بالإضافة إلى حديثها عن التزامها الشديد بالحجر الصحي وعدم مغادرتها المنزل منذ بداية أزمة كورونا، وهو ما جعل الجمهور يشكك في حملها في تلك الفترة.

ويذكر أن الفنانة ميريام فارس قد اتبعت نفس الطريقة مع ولادة ابنها الأول "جايدن" قبل أربع سنوات، والذي أخفت خبر حملها به إلى الأيام الأخيرة قبل الولادة، ولكن هذه المرة أعلنت عن ولادتها فقط بعد أسبوع من حدوثها، وانهالت التهاني ورسائل المباركة والاحتفال من جمهورها وأصدقائها على انستقرام بعد كشفها عن هذا الخبر السعيد.