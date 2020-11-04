نشوى مصطفى تعلن إصابتها بفيروس كورونا:"الموضوع مش سهل وألم رهيب"

نشوى مصطفى أعلنت اليوم إصابتها بفيروس كورونا، وأقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما كشفت عن شعورها بآلام كبيرة ومتاعب صحية، ووجهت رسالة للجمهور.

نشوى مصطفى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى تدوينة لها على حسابها بفيسبوك كشفت بها عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت:" ادعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل".

نشوى مصطفى تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وأقلقت الفنانة نشوى مصطفى الجمهور على حالتها الصحية، بعدما كشفت عن شعورها بألم كبير، ووجهت نصيحة إلى الجمهور وقالت:"لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى".

وانهالت الدعوات والتعليقات من زملاء وجمهور نشوى مصطفى لها، والذين تمنوا لها أن تتجاوز الأمر سريعاً، ولم تكشف نشوى مصطفى تفاصيل إصابتها بالفيروس، خاصة إنها لم تتواجد مؤخراً في أي فعاليات فنية أو عامة مثل مهرجان الجونة، وتقدم حالياً نشوى مصطفى برنامجها "بيت البلد" على إحدى القنوات الفضائية، والذي من المقرر ان يتوقف لحين عودتها من العزل الصحي.

نشوى مصطفى تنضم إلى النجوم المصابين بكورونا

وانضمت نشوى مصطفى إلى الفنانين المصابين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وآخرهم المطرب ويجز، والذي أعلن اليوم إصابته بالفيروس أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة، وأقلق الجميع بسبب إحيائه لحفل غنائي في المهرجان، وهو ما جعل البعض يطالب جميع حضور المهرجان بالبقاء في العزل الصحي تجنباً لنقل العدوى، وقال ويجز في تدوينته:" يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي.. أنا في الجونة بقالي فترة.. احتكيت بناس كثير.. فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا جميعا".

وشهدت الفترة الماضية عدة إصابات بكورونا بين النجوم، ومنها إعلان أسرة الفنان عاصي الحلاني عن إصابتهم بالكامل بالفيروس وتعافيهم منه مؤخراً، وكذلك الممثل اللبناني يوسف حداد، والفنانة شيماء سبت التي أعلنت إصابتها قائلة:" قمت بإجراء فحص لفيروس كورونا للأسف ظهرت النتيجة إيجابية الحمد لله على كل شيء، واللهم لا اعتراض، كل ما أحتاجه في هذا الوقت من أحبابي ومتابعيني الدعاء، الله يشفيني ويشفى كل غالي لديكم، وأتمنى أن استطيع تجاوز هذه الأزمة".