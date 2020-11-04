بلاش تجسد «البطل المكسور».. رسالة ونصيحة من كاملة أبو ذكرى لـ محمد رمضان.. فيديو

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إنها تتمنى أن يجمعها عمل مع الفنان محمد رمضان؛ لأنها ترى أنه ممثل محبوب ولديه جماهيرية كبيرة، مشيرة إلى البعض قد لا يكونوا يحبونه، لكن لديه جمهور يحبه كثيرا، وهو ممثل كبير.
ووجهت نصيحة له، خلال برنامج MBCTrending، بأن يغير من طريقة تفكيره والدور الذي يقدمه "شخصية البطل المكسور الذي يعود لينتصر"، موضحة أنه قدمها أكثر من مرة، ونجح، وعليه أن يغير من هذا الدور.
وكشفت كاملة، عن رأيها في تقديم رمضان لشخصية أحمد زكي في مسلسل تليفزيوني، مشيرة إلى أنه يشبهه كثيرًا.
وأوضحت كاملة أبو ذكري أنها ترفض إخراج عمل تدور أحداثه عن الفنان الراحل أحمد زكي، لأنها لا تستطيع الحديث عنه، ولأنها تشعر أنه لم يكن يحب أن يتم تقديم سيرته الذاتية.
ونوهت الى أن لديها مشكلة لأنها سبق وعملت في أفلام أحمد زكي كمساعد مخرج، وتعرفه جيدا، ولا تحب أن تقدم عملا عنه بكل ما مر به في حياته.
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