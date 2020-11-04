في عيد ميلاده.. تعرف على عمر محمد حماقي

يحتفل اليوم النجم محمد حماقي اليوم بعيد ميلاده الـ 44 بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.

ويُعد حماقي، من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وقدم 7 ألبومات غنائية من أنجحها "عمره ما يغيب" و"من قلبي بغني"، وحصد عن هذه الألبومات العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

شارك "حماقي" في أوبريت "القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به ، وأصدر "حماقي" ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" بعد أن قدمه الموزع الموسيقى "طارق مدكور" للمنتج الفني "نصيف قزمان" صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ألبوم "حماقي" نجاحًا كبيرًا مما شكل دفعة قوية له في بداية حياته. حائز علي جائزة "MTV EMAs" العالمية لأفضل مطرب عربي لعام 2010 وحائز أيضا علي الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه "خلص الكلام" على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006. في يوليو 2011 تعرض محمد حماقي لأزمة قلبية مفاجئة، ولكنه تعافى منها بعد أن خضع لعملية جراحية. انفصل النجم محمد حماقى عن زوجته نهلة الحاجرى، فى هدوء تام، رغم الحب الكبير الذي كان يجمع بينهما وشاءت الظروف وقتها بالانفصال، عاد الاثنان لبعضهما مرة أخرى وأيضا فى هدوء تام حيث وجه الشكر إلى زوجته فى تتر نهاية كليب "ما بلاش" الذى صور أحداثه فى رومانيا وأحدث ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث أراد حماقى من ذلك توجيه الشكر لها ليكون تمهيدًا إلى الإعلام والوسط الفنى بقرار عودته إلى زوجته "نهلة الحاجرى" فى هدوء تام مثلما فعل وقت الانفصال.

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