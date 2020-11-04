نجوى كرم في دبي لإحياء أولى حفلاتها بعد كورونا

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بعد أزمة فيروس كورونا، حيث تم استقبالها بالورود في المطار .

وتطل نجوى كرم من على مسرح "حبتور جراند" في دبي، مساء غد الخميس، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الرسمية بعد غياب عدة أشهر بسبب فيروس كورونا، الذي فرض التباعد الاجتماعي ومنع إقامة الحفلات وأدى لإلغاء العديد من المهرجانات الموسيقية والسينمائية حول العالم.

وعبرت نجوى عن حماسها الكبير لهذه الحفلة التي تعيدها للجمهور بعد غياب طويل عن الإطلالات الحية، كما نفت جميع الشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا، وأصرت أن تطمئن محبيها على صحتها وسعادتها الغامرة لمقابلتهم من جديد عبر حفل لايف في الهواء الطلق تنظمه شركة "مومنت إيفنت".

ومن ناحية أخرى، تشارك نجوى حاليا كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس سينيور"، برفقة الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني ملحم زين.