يا عيني جاي مطبق.. مصطفى خاطر ينشر صورة لـ أحمد شيبة من فيلم "ثانية واحدة"

نشر الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه بإنستجرام صورة جديدة له مع المطرب احمد شيبه والفنان أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلمهم الجديد ثانية واحدة.

وظهر احمد شيبه بالصورة وهو نائم على سرير ويبدو عليه الإنهاك، والتقط مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي صورة له وهو نائم، وعلق الأول عليها "شيبه يا عيني جاي مطبق.. بس انا وفيشا معندناش رحمة".

ويشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

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وتدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.