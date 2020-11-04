الهضبة يتصدر تويتر خلال الساعات القليلة الماضية

تصدَّر الفنان عمرو دياب قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي. وأحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الضيوف. من ناحية اخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي، بعد مرور أيام قليلة على طرح أغنيته "اهي اهي". الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس. وكان عمرو دياب، قد طرح منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

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