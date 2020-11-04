بألف سلامة لـ تامر حسني تحقق 7.5 مليون مشاهدة

طرح النجم تامر حسنى رابع أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والتي تحمل عنوان "بألف سلامة"؛ وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت 7 ملايين و500 ألف مشاهدة بعد يومين من طرحها

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف وماستر چلال حمداوي.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.

من جهة أخرى، وضع تامر حسني، اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خليك فولاذي" والذي انتهى من تسجيله تمهيدا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

الألبوم الجديد يتعاون فيه تامر حسنى مع عدد من الملحنين والشعراء ولعل أبرزهم أمير طعيمة ورمضان محمد وتامر حسين ومحمد عاطف، أما من الملحنين الذين يتعاون معهم فكل من احمد زعيم ومحمد جمال وتامر على ومحمد حمزة.

وينتظر تامر حسنى خلال الأيام القليلة المقبلة عرض فيلمه الجديد "مش انا" الذى يتعاون فيه مع حلا شيحة وماجد الكدوانى وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.