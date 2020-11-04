، مؤشر البحث جوجل وذلك بعد ان اعلنت عن خبر اصابتها بفيروس كورونا .

وكانت قد نعت نشوى مصطفى ، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا. ونشرت نشوى مصطفى، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائلة: البقاء والدوام لله - مع السلامة يااستاذ فى الجنة ونعيمها بإذن الله " .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشوى مصطفى تتصدر تريند جوجل بعد اعلان اصابتها بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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