بإطلالة كاجول.. حنان مطاوع في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت حنان مطاوع في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوزة بيضاء , وشعرها المنسدل علي الأكتاف . وشاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن . يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

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