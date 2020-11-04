يعترف بخطئه ثم يعتذر.. شاهد نانسي عجرم توجه نصيحة إلى جمهورها

وجهت الفنانة نانسي عجرم نصيحة إلى متابعيها ونشرت تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وكتبت نانسي عجرم: " ‏الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة..نهاركم سعيد " .

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من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها.

وكانت نانسى عجرم انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.

