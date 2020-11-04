رزان مغربي تشبه نفسها بعروس البحر عبر إنستجرام

نشرت الفنانة رزان مغربي صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت رزان في الصور من مهرجان الجونة و شبهت نفسها بعروس البحر وعلقت قائلة: "My aqua world ...my dream.... why not ..azure ... " وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: - قمر يا رزان - ليك انتي احلي من عروس البحر - عروس البحر الحقيقيه اقرأ أيضا : يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر. وقد كشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

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