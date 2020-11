رزان مغربي تشبه نفسها بعروس البحر عبر إنستجرام

نشرت الفنانة رزان مغربي

صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت رزان في الصور من مهرجان الجونة و شبهت نفسها بعروس البحر وعلقت قائلة: "My aqua world ...my dream.... why not ..azure ... "

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- قمر يا رزان

- ليك انتي احلي من عروس البحر

- عروس البحر الحقيقيه

