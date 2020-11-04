أحمد مالك لـ"دوت الخليج": الخضوع لاختبارات اختيارات الممثلين ليس عيبا.. وحارس الذهب نقطة تحول بمشواري

قال الفنان أحمد مالك في تصريحات لـ "دوت الخليج" إنه خضع لاختبارات من أجل الحصول على دوره في فيلم "حارس الذهب" الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

أكد مالك أن الخضوع لاختبارات لا يعيب الفنان كما يظن البعض، موضحا أنه يرى أن من حق صانع العمل أن يشاهد الممثل ويرى إذا كان مناسبا للدور أم لا.

وعن أن هناك بعض الفنانين يرون أن الخضوع لاختبارات تمثيل عيبا، أكد أنه لا يلومهم على هذا، لأن الفكرة لم تكن لديهم منذ البداية، والعمل هنا لا يسير بهذا الشكل، لافتا إلي أن هذا النظام إذا كان متواجدا من البداية سيفعله الفنانين.

وأكد أحمد مالك أن فيلم حارس الذهب يعتبره أول خطوة دولية في تاريخه المهني، مؤكدا أنه فرق معه في مشواره بشكل كبير.

ملخص أحداث فيلم حارس الذهب

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

وكان قد الفيلم تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.