عرض فيلم "صندوق الدنيا" بنادي السينما الإفريقية بالقاهرة والإسكندرية

يعرض الفيلم المصري " صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات وذلك يوم السبت 7 نوفمبر الساعة السابعة مساءا بسينما الهناجر. وذلك في اطار فاعليات نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب . وبحضور المخرج عماد البهات والفنانين أبطال العمل باسم السمرة وعمرو القاضي وجيهان خليل وعلي صبحي. بالإضافة لمدير تصوير الفيلم عمرو فاروق والمونتير سالم درباس . صندوق الدنيا فاز بجائزة مؤسسة شباب الفنانين بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية . ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد رامي عبد الرازق كما سيتم عرض فيلم " صندوق الدنيا " عرض آخر يوم السبت 14 نوفمبر 2020 . بمركز إبداع الإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءا بحضور فريق عمل الفيلم ورئيس مهرجان الأقصر السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.

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