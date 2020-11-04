كان مهرجان الجونة السنيمائى يضم عددا كبيرا من الفنانين، إضافة إلى تجاهل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات.
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وكشف ويجز عن إصابته من خلال خاصية الستورى بحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وكتب: "يا جماعة أنا حللت كورونا، وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، واحتكيت بناس كتير، وأرجوكم أى حد أحتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل ربنا يعافينا".
ومنهم الفنانة آيتن عامر التى كشفت عن قلقها الشديد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتبت: "هما ليه لسه فيه ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتي؟"، خاصة أنها كانت متواجدة بمهرجان الجونة.
فيما رد الفنان أحمد الشامى عليها: "هو لسه فيه ناس أكتر من اللي أعلنوا؟".
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كما أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتبت: "ادعولى، عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم".
وأضافت نشوى مصطفى فى منشورها: "الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم كورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القلق يسيطر على الفنانين بعد إعلان ويجز إصابته بـ كورونا في مهرجان الجونة.. وآيتن عامر تثير التساؤلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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