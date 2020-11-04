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القلق يسيطر على الفنانين بعد إعلان ويجز إصابته بـ كورونا في مهرجان الجونة.. وآيتن عامر تثير التساؤلات

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حالة من القلق أصابت عددا كبيرا من نجوم الفن، بعد إعلان مغنى الراب ويجز، إصابته بفيروس أثناء تواجده بمهرجان الجونة السنيمائى في دورته الرابعة. 

كان مهرجان الجونة السنيمائى يضم عددا كبيرا من الفنانين، إضافة إلى تجاهل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات. 

كما أقيم حفل زفاف الفنانة درة فى أحد الفنادق في الجونة وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والفنانين، إضافة إلى خطوبة الفنانة بشرى بحضور الكثير من الفنانين.

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وكشف ويجز عن إصابته من خلال خاصية الستورى بحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وكتب: "يا جماعة أنا حللت كورونا، وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، واحتكيت بناس كتير، وأرجوكم أى حد أحتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل ربنا يعافينا".

ومنهم الفنانة آيتن عامر التى كشفت عن قلقها الشديد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتبت: "هما ليه لسه فيه ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتي؟"، خاصة أنها كانت متواجدة بمهرجان الجونة.

فيما رد الفنان أحمد الشامى عليها: "هو لسه فيه ناس أكتر من اللي أعلنوا؟".

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كما أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتبت: "ادعولى، عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم".

وأضافت نشوى مصطفى فى منشورها: "الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم كورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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