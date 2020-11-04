لودي روحي.. أصالة تتغزل بابنها خالد الشامي

وجهت الفنانة أصالة رسالة إلى ابنها خالد الذهبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
ونشرت أصالة صورة لابنها وعلقت قائلة : "لودي روحي".
ونشرت صورة لها برفقته وعلقت قائلة : أشياء بسيطة مجموعها أنا .. كون قريبه روحًا وكيان .. ورده بشَعري ..أكله أعملها كلّ يوم لعيلتي ..أشعل شمعي .. رتّب غرفة قعدتي .. أحكي مع أصحابي .. غنّي متل مابدّي .. أحضن حنّ ما أتعب منّ إنّي كتير بهتمّ
و تابعت : وأحلى هديه إجتني بهالسنه الكبيسة الّلي أنا كمان شفت غرايبها أكتر منّ غيري إنّي ماأزعل منّ شي ولا على أيّ شي .. وما أظلم حزني لأنّه ممكن يكون فيه كلّ الفرح .. حضن سندي بيطمنّي وبوسه من ولادي بتزيّن دنيتي .. نهاركم سعيد حبايبي
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