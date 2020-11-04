الحلم بيتحقق..أحمد فريد يحلم بالوصول إلي هوليوود

وظهر أحمد فريد في الصورة و هو يشاور علي كلمه هوليوود وعلق قائلا: "مافيش حاجه بعيده .... الحلم بيتحقق..صباح التفائل لكل الناس الطموحة "
وجاءت التعليقات كالتالي:
-هتوصل
- العالمي
- صباح الامل
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وتدور قصة مسلسل "فالنتينو" حول شخص يسمى فالنتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانة، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.
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