شاهد.. دنيا سمير غانم بصحبة عدد من نجوم الفن في حفل زفاف درة

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها صورا من حفل زفاف الفنانة درة على رجل الاعمال هاني سعد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر معها في الصور زوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنانة بشرى والفنان خالد الصاوي والفنانة إلهام شاهين والفنان شريف رمزي.
وأقيم الزفاف في مدينة البحر الأحمر وشهده عدد من الفنانين، وتفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا وانتشر الجدل حول حالة زوج درة البعض علق بأنه متزوج بأخرى، وآخرين ذكروا انه انفصل عن زوجته الأولى.
وكان تعليق دره على ما شاع وانتشر عن زواجها في تغريدة على حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".
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