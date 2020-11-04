كنت قاسية... كاملة أبو ذكرى تعتذر لأبطال مسلسل 100 وش

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وكتبت المخرجة كاملة ابو ذكرى "احب اعترف انى انفعلت وكنت قاسية جدا فى كلامى ولو صدر تصرفات من شخص اواتنين خلتني أحس بالغضب ده، ده ممكن يكون نابع من قلة الخبرة مع التعامل مع جمهور عريض".
وأشارت "مع النجاح الكبير وارد إن أي حد يتعرض للهزة دي، ولو كنت قاسية ده نابع من حبي ليهم وخوفي عليهم، علشان أنا شوفت حجم موهبتهم لما اشتغلت معاهم".
كما اضافت "وأتمنى ان الشخصين اللي كنت بعنيهم يفهموا كلامي، ويعرفوا إني مستخسرة موهبتهم، وأنا متأكدة إنهم هيفهموني لأنهم الاتنين دول تحديدًا عارفين أنا أد إيه بحبهم وبقدرهم".
والجدير بالذكر ، ان ثارت المخرجة كاملة ابو ذكري حالة من الجدل بعد اتهامها لأبطال بـ 100 وش بالغرور بعد ظهورهم اللافت في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4.
ولم تشر كاملة أبو ذكري في منشورها عبر فيسبوك إلى أشخاص بعينهم، بل أكدت أن من أهم عوامل نجاح المسلسل أغنية " مليونير" وأيضًا تواجد آسر ياسين ونيللي كريم.
ولكن عقب هذا المنشور، قامت كاملة أبو ذكري بنشر صورة لـ إسلام إبراهيم ودنيا ماهر وعلقت عليها :"يا حلاوتهم" ليعيد اسلام إبراهيم نشر الصورة قائلا :" كدة أنا ودنيا براءة" في إشارة منه أنها لم تقصدهما عندما تحدثت عن غرور أبطال بـ 100 وش.
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