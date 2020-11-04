فى عيد ميلاده.. أجمل الصور الرومانسية لمحمد حماقى مع زوجته

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان محمد حماقى حيث يحتفل باتمامه ال 44 عاما
من خلال مشوار فنى حافل بالعديد من النجاحات و
يعد من اهم نجوم الغناء فى الوطن العربى وحصد العديد من الجوائز المحلية و
العربية.
و اشتهر الفنان محمد حماقى باغانيه الرومانسية التى سببت له نجاحا كبيرا
فى عالم الغناء كما اشتهر محمد حماقى برومانسيته فى حياته الخاصة.
تزوج الفنان محمد حماقي من نهلة الحاجري في ديسمبر 2011 في حفل زفاف أسطوري، حضره عدد كبير من نجوم الفن ، و انفصلا
بعد عامين،فى شهر يوليو 2014، ثم عادا مرة
آخرى في 2016، ورزقا بـ فاطمة .
وجه حماقى الشكر إلى زوجته فى تتر نهاية كليب "ما
بلاش" الذى صور أحداثه فى رومانيا وأحدث ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث
أراد حماقى من ذلك توجيه الشكر لها ليكون تمهيدًا إلى الإعلام والوسط الفنى بقرار
عودته إلى زوجته "نهلة الحاجرى" فى هدوء تام مثلما فعل وقت الانفصال.
و بمناسبة عيد ميلاد نستعرض اجمل الصور الرومانسية التى توضح علاقة الحب بين محمد
حماقى وزوجته.
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