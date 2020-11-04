فستان قصير مليء بالورود..ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة

شاركت الفنانة الجميلة ريم مصطفي صورا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. ظهرت ريم مصطفى فيها بفستان قصير مليء بالورود، وشعرها الذهبي وابتسامتها الجميلة. وعلقت ريم مصطفي على الصورة قائلة : “Clothed with Strength and Dignity, Laugh from the Heart with Faith”. وقد شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان احمد العوضي والذي يعرض على منصة watch it وتألقت الفنانة ريم مصطفى بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأبيض حمالات وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

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