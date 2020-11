فستان قصير مليء بالورود..ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة

شاركت الفنانة الجميلة ريم مصطفي صورا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهرت ريم مصطفى فيها بفستان قصير مليء بالورود، وشعرها الذهبي وابتسامتها الجميلة.

وعلقت ريم مصطفي على الصورة قائلة : “Clothed with Strength and Dignity, Laugh from the Heart with Faith”.

وقد شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان احمد العوضي والذي يعرض على منصة watch it