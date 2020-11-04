عملية تجميل أم فوتوشوب.. سهر الصايغ بجلسة تصوير جديدة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جلسة تصوير للفنانة سهر الصايغ.



وظهرت سهر الصايغ في الصور بملامح متغيرة، حيث ارتدت فستانا بينك وتسريحة شعر بسيطة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة.



وتباينت آراء الجمهور حول حقيقة إجرائها عملية تجميل أم فوتوشوب.



يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.



وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.