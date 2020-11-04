جميلة عوض تشارك جمهورها بفيديو من الجونة

نشرت الفنانة جميلة عوض لمتابعيها فيديو من مدينة الجونة اثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وشاركت جمهورها من خلاله لحظاتها في فعاليات المهرجان وختامه، من تجهيزات شعرها، ولقاءاتها واستعداداتها وغنائها. وكانت ترتدي فستان بنفسجي وفستانها اللامع التي ظهرت به في الختام، وعلقت انها في انتظار الدورة القادمة للعام التالي.
وقد تصدرت مؤخرا النجمة جميلة عوض الترند بعد ظهورها في قصة "لازم اعيش" والتي تذاع في مسلسل "الا انا" التي تعرض حياة فتاة مصابه بالبهاق وتحدث الجميع عن اتقانها للدور ومستوى ادائها المبهر
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