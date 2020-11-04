ابحث عن شخص يتحمل المخاطر ليحافظ عليك.. نوال الزغبى توجه رسالة إلى جمهورها.. شاهد

وجهت الفنانة نوال الزغبى رسالة إلى متابعيها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وغردت نوال الزغبى قائلة: "ابحث عن شخص ليس فخورًا بوجودك فحسب، بل سيتحمل المخاطر ليحافظ عليك".

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على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.



كانت نوال الزغبي روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، شوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.