عرض لسه فاكر يختتم مبادرة المؤلف مصري على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.. غدا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي، يقدم العرض المسرحى "لسه فاكر" أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق ٥، ٦، ٧ نوفمبر على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يذكر أن "لسه فاكر" هو آخر عروض مبادرة "المؤلف مصري"، والتي بدأت عروضها على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية شهر سبتمبر الماضي، وضمت ١٠ عروض مسرحية لمؤلفين مصريين تم تقديمهم في ١٠ عروض مسرحية قصيرة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

تدور قصة العرض المسرحي "لسه فاكر" حول رجل يخرج من السجن بعد أن ظُلم من حبيبته فيقرر أن يسترجع ذكرياته وحكاياته، وما مر به في الفترة من المرحلة الابتدائية حتي دخوله السجن، العرض إنساني رومانسي يقدم فى إطار كوميدي ساخر.

"لسه فاكر" بطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، إسلام صلاح ، مصطفي الشعراوي، ديكور وليد جابر، موسيقى محمد شحاتة، تأليف محمد مرسي، اخراج سامح الحضري.