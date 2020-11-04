بروفات مكثفة لجيتار وحيد ممدوح بكواليس مهرجان الموسيقى العربية.. صور

مع السنة الرابعة لمشاركته في مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، يقدم عازف الجيتار وحيد ممدوح شكلا جديدا لفاصله الموسيقي كصولو جيتار في الدورة الـ 29 من المهرجان والتي سيقدمها غدا، الخميس، على مسرح النافورة، مع المايسترو مصطفى حلمي، حيث يقدم 4 توزيعات جديدة لمجموعة من أغاني كبار نجوم الطرب.

ويقدم واحدة من روائع المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة "فاكرة" لأول مرة، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان حلمي بكر، والتي قدمتها عام 1979، بالإضافة إلى "آخر أيام الصيفية" لجارة القمر فيروز، وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني والتي قدمتها عام 1975، كما يقدم للعندليب الأسمر أغنية "ليه تشغل بالك" والتي قدمها ضمن أحداث فيلم "أيامنا الحلوة" وهي من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي.

والجديد الذي سيقدمه وحيد هذا العام، توزيع موسيقي جديد لأغنية المطرب اللبناني فضل شاكر "لو علي قلبي" والتي قدمها فضل عام 2008 وهي من كلمات ربيع السيوفي والحان نادر نور وتوزيع موسيقي بلال الزين.

ويجري اليوم وحيد البروفة قبل الحفل بدار الأوبرا، بعد أن قام خلال الفترة الماضية ولمدة 10 أيام بعمل بروفات مكثفة على التوزيعات الجديدة مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وأكد وحيد أنه سعيد بمشاركته المستمرة في المهرجان، والذي يقام هذا العام بالرغم من كل الظروف المحيطة، وأنه في انتظار رأي جمهوره الذي استمتع بما يقدمه طوال السنوات الماضية في الفاصل الموسيقي الخاص به بشكل الجديد الذي يقدمه هذه الدورة.