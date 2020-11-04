رد فعل مشاهير سناب شات بعد التحديث الجديد وظهور عدد متابعيهم..بدور البراهيم منفعلة بشدة!

تحديث سناب شات الجديد تسبب في حالة من الجدل بين مستخدمي الموقع الشهير، من المشاهير، حيث كان يعتمد البعض على تغيير أرقام المتابعين لهم، قبل التحديث، لكن بعد التحديث لم يعد متاحًا تعديل عدد المتابعين وهو ما جعل البعض يعلق على تلك الخاصية، فمنهم من قبل بها ومنهم من رفضها وأكدوا أنهم لن يفصحوا عن عدد متابعيهم.

بدور البراهيم ترفض إعلان عدد متابعيها

وحرص عدد من مشاهير السناب شات على التعليق على التحديث الجديد، وكشفوا عن رد فعلهم تجاه إتاحة معرفة عدد متابعيهم من عدمه، ومن بين هؤلاء الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، التي ظهرت منفعلة في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت خلاله أنها لم تكن تعلن سابقا عن عدد متابعيها حتى لمن يعلنون عن منتجاتهم من خلالها، لافتة إلى أن ما يهم المعلن هو عدد المشاهدات للإعلان وليس عدد المتابعين.

وأضافت: "ليه تدرون كم عندي عدد مشاهدين هذا شيء احتفظ به لنفسي حتى لو ثمانية مليون ما طلعته، أنتم غلطانين إذا مفكرين إن النجاح من عدد المشتركين، أبدا، لا فأنا مستحيل اطلع عدد مشاهديني.. أنا نجحت كوني مؤثرة، كون عندي نكهة وطعم، كوني براند سعودي".

وأثار رفض إعلان بدور البراهيم عن عدد متابعيها، سخرية البعض واعتبروا أن رفضها هذا بسبب أن عدد متابعيها قليل، فلا تريد إحراج نفسها.

الدكتورة خلود بفستان الزفاف!

أما الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، فنجحت بتصدر قائمة مشاهير سناب شات، وفقًا لعدد المتابعين، حيث يبلغ عدد متابعيها حوالي 9.9 مليون شخص، وحرصت الدكتورة خلود على الاحتفال بتصدرها القائمة وأطلت على متابعيها بفستان زفاف فخم وأطلقت على نفسها لقب عروس سناب، وتداول الجمهور صورتها بالفستان الأبيض على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

نجلاء عبد العزيز ترفض خداع الجمهور

نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبد العزيز أكدت أنها ترفض إخفاء ميزة إظهار عدد المتابعين على جمهورها، فكتبت لجمهور عبر سناب شات وقالت: "أي مشهور موثق حسابه وودكم تشوفون مشتركينه، هنا تشوفونه.. وبعضهم شالوه وأعتبر هذا غلط لأن من حق المعلن يشوفه"، مُضيفة: "الإنستقرام والتويتر من يوم يومه وهو مكشوف، خلوه مكشوف وخلوكم على بينة".

وكان بعض من مشاهير السناب شات قد احتفلوا من قبل بتخطي عدد المتابعين الـ10 مليون، لكن بعد التحديث انكشفت الأرقام الحقيقة بالكامل واتضح أن أعداد كبيرة منهم لم يُعلنوا الأرقام الحقيقية وحاولوا خداع الجمهور.