والد زينة مكي يكشف لأول مرة معاناة ابنته الصحية وسجنها في قفص بلاستيكي

حياة العديد من الفنانين لم تكن وردية قبل شهرتهم كما يعتقد البعض حيث كشف سابقا العديد منهم عن أزماتهم المختلفة سواء الصحية او الشخصية أو المادية قبل وصولهم الى سلم الشهرة ومحبة الجمهور، وبهذا الإطار فجّر والد الفنانة اللبنانية زينة مكي مفاجأة بكشفه عن أزمة ابنته الصحيّة والتي اضطرت على اثرها الى حبس نفسها في قفص بلاستيكي طيلة فترة طفولتها قبل أن تخضع لعملية جراحية في عمودها الفقري، كما تحدث عن أول تجربة فنية لها حكت فيها عن تجربتها الصحية المريرة.

تفاصيل معاناة زينة مكي من أزمة صحية في طفولتها

والد الممثلة اللبنانية زينة مكي، أحمد مكي تحدث في تدوينة له على حسابه الرسمي على انستغرام عن جانب من ذكريات ابنته المريرة في طفولتها ومعاناتها الصحيّة لمدّة 12 عاماً بسبب إنحناء في عمودها الفقري.

ونشر والد زينة مكي صورته مع ابنته في تدوينة على حسابه على إنستغرام وكتب قائلاً: "في الثانية عشرة من عمرها، أخذت قرار إجراء عملية تقويم الإنحناء في عمودها الفقري "سكوليوسيس" على الرغم من مخاطر العمليّة في تلك الفترة. كانت قد ملّت حبس نفسها في قفص بلاستيكي طوال ثلاث وعشرين ساعة في اليوم".

وتابع ذكرياته عن ابنته قائلاً :" لم أرافقها في رحلة إجراء العملية. كانت ست الحبايب دوت الخليج الرفيق والملاك الحارس. ودّعتني قائلةً "بحبّك بابا". وأول عبارة نطقت بها بعد اتصالي مطمئناً على نجاح العمليّة دوت الخليج "بحبّك بابا"".

والد زينة مكي أعرب عن فخره بأول تجربة فنية خاضتها ابنته زينة مكي وتحدثت فيها عن ازمتها الصحية في سنتها الجامعية الأولى حيث انجزت أول فيلم وثائقي، وكتب :" في سنتها الجامعية الأولى أنجزت فيلما وثائقياً بسيطا عن تجربتها مع انحناء العمود الفقري عنونته ب " ينحني ولا ينكسر"... صورته بكاميرا عادية من دون تقنيات... لكنها كانت صادقة وشفافة... أعجب وفد زائر لجامعتها "سيدة اللويزة" بالفيلم واختاره لينافس على جائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان موناكو...تحدثت معنا والدتها وأنا عن السفر في اللحظات الأخيرة...طلبت مني الرضا وودعتني بعبارة "بحبك بابا”.

والد زينة تحدث عن مدى علاقة الحب التي تربطه بإبنته فتابع قائلاً :"في الاتصال معها بعد فوزها بالجائزة سألتني ما إن كنت سعيدا بجائزتها... وقبل أن أجيب قالت لي عبارتها الشهيرة "بحبك بابا"... وعلى عبارة " بحبك بابا" كنّا نختم اتصالاتنا... حتى رسائلها لي على "واتساب" كانت تذيلها بتوقيع "بحبك بابا"...

ورأى والد زينة مكي بأن ابنته كانت قدوة له منذ الصغر، فأضاف في تدوينته :"على الرغم من أنني أحب كل عباراتها "بحبك بابا" كما يحب الوالد جميع أبنائه...غير أن أول عبارة نطقت بها وهي تغادر لإجراء العملية الجراحية لها الوقع الأقوى في نفسي...لأنها أعطتني درسا في الصبر والتحمل والعزيمة واتخاذ القرار الصعب مشفوعا بدمعة...

من قال أن الأبناء يمكن أن يكونوا قدوة حتى في الصغر..."أنا آل"...#بحبك_بابا".

زواج زينة مكي وآخر اعمالها الدرامية

زينة مكي كانت قد فاجأت الجمهور قبل اسبوعين بإعلان زواجها من الملحن نبيل خوري، ونشرت صورة لها من حفل الزفاف على حسابها بانستقرام وعلقت قائلة:" تجوّزنا قبل بوقت !!"، وأشارت زينة مكي في إعلانها عن الزواج إلى الأغنية التي طرحها زوجها بعنوان "قبل بوقت" والتي تولت إخراجها والمشاركة بها، واعتبرها الجمهور تجسيداً لقصة حبهما، وطرحها الثنائي قبل يوم من الاحتفال بالزفاف.

على صعيد فني، شاركت زينة مكي مؤخرا في مسلسل "دانتيل" مع سيرين عبد النور ومحمود نصر والذي عرض قبل فترة ماضية، بينما كان قد تعرف عليها الجمهور في مسلسل "طريق" مع نادين نجيم وعابد فهد في شهر رمضان قبل ثلاث أعوام.