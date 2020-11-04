حياة الفهد تتراجع عن تنفيذ "عرش الطاووس" في رمضان 2021 بسبب "كورونا" وتنافس بمسلسل كوميدي اجتماعي

حياة الفهد النجمة الكويتية فاجئت جمهورها قبل ساعات بإعلانها عن عدم إتمام مسلسل "عرش الطاووس" الذي يعد الجزء الثاني من مسلسلها "أم هارون" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا.

حياة الفهد تتراجع عن تنفيذ "عرش الطاووس"

"عرش الطاووس" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2021، ليتابع الجمهور الأحداث التي تلت نهاية الجزء الأول الذي عرض في رمضان 2020، وبالفعل كان صناع العمل قد بدأوا في تنفيذه، إلا أن النجمة حياة الفهد أعلنت أنهم لم يستطعوا استكمال تنفيذ المسلسل وعرضه في رمضان المقبل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكتبت حياة الفهد عبر حسابها على انستجرام: "بشكل رسمي تم تأجيل تنفيذ مسلسل عرش الطاووس ضمن سلسلة أجزاء مسلسل أم هارون لما بعد الموسم الرمضاني.. بحكم أن العمل يتطلب تصويره في إحدى الدول الأوروبية.. ونظرًا لما يمر به العالم من ظروف وتغيرات بسبب فيروس کورونا وصعوبة تنفيذه في مثل هذه الأوضاع".

حياة الفهد تنافس في رمضان 2021 بمسلسل كوميدي اجتماعي

حياة الفهد أكدت أيضًا أنه تم استبدال هذا المسلسل بعمل آخر يدور في إطار اجتماعي درامي كوميدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله كاملة بعد يومين عبر حساباتها الرسمية، وتابعت: "بإذن الله تعالى العمل القادم لشهر رمضان الكريم مفاجأة جميلة للجمهور سنعلن عنها قريبًا مع المخرج باسل الخطيب".

وتفاعل جمهور حياة الفهد معها فبعضهم أبدى حزنه لعدم عرض الموسم الجديد من مسلسل "أم هارون" قريبًا، وبعضهم تحمس لرؤية الفنانة الكويتية القديرة في مسلسل اجتماعي كوميدي مجددًا.

الجدير بالذكر أن مسلسل "أم هارون" من بطولة حياة الفهد وأحمد الجسمي وفخرية خميس وفاطمة الصفي وسعاد علي وعبد المحسن النمر وألاء شاكر ومحمد جابر ومحمد العلوي، وتأليف محمد شمس وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي حول امرأة من الطائفة اليهودية تعيش في إحدى القرى الكويتية بعد وفاة نجلها وزوجها.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "أم هارون"

والجزء الأول من المسلسل لاقى نجاحا كبيرا إلا أن أجواء العمل لم تسلم من الخلافات بين المخرج ماندو العدل وبعض الأبطال وفي مقدمتهم حياة الفهد، حيث بدأت الأزمة حينها بتدوينة للمخرج المصري على حسابه بفيسبوك، والتي أعلن بها تصدر المسلسل لمواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، واعتبر ذلك حدثاً لأول مرة في الأعمال الدرامية الخليجية، وهو الأمر الذي استفز نجوم العمل وجمهورهم بسبب نسبه هذا النجاح لنفسه فقط.

وأكدت حياة الفهد في شهر سبتمبر الماضي، أنها ستبدأ تنفيذ الموسم الثاني من العمل ومن المقرر الإعلان عن أسماء نجومه قريبًا قبل أن تعود وتعلن قبل ساعات عن تأجيل المشروع، وكان قد تم اختيار المخرجة هيا عبد السلام، خلفًا للمخرج المصري ماندو العدل، لتولي إخراج الجزء الثاني من مسلسل "أم هارون" وهو من تأليف علي شمس ومحمد شمس وإشراف عام يوسف الغيث.