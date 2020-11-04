العديد من ثنائيات النجوم يعيشون أجمل لحظاتهم الرومانسية الدافئة وخاصة ممن ارتبطوا حديثاً على غرار نجم ستار أكاديمي محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، والفنان أحمد سعد وخطيبته، بينما جدد آخرون من عهود الحب بينهم حيث أطلت الفنانة دينا سمير غانم مع زوجها بلقطات مفعمة بالرومانسية والحب.

رصدنا لكم لقطات عائلية مميزة لثنائيات النجوم خلال 24 ساعة ..شاهدوا رومانسية دنيا سمير غانم وزوجها

دنيا سمير غانم وزوجها

الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ شاركت متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بصورتين لها بصحبة زوجها الإعلامي المصري ​رامي رضوان​، وظهر الثنائي في ا بشكل رومانسي وهما يشبكان أيديهما تعبيراً عن مدى انسجامهما وحبهما لبعض.

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وبدت دنيا سمير غانم متألقة بفستان برّاق باللون الأخضر مع تسريحة شعر ناعمة ومموجة، فيما أشاد المتابعين بصورهما ومدى الحب الذي يجمعهما.

يشار الى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

محمد عطية يصالح خطيبته

الفنان محمد عطية يواصل نشر صوره مع خطيبته ميرنا الهلباوي منذ اعلان ارتباطه بها، إلا انه هذه المرة كشف عن خلاف وقعا بينهما لكنه حاول مصالحتها من خلال كتابة أغنية لها فأرفق صورتهما معاً وهو يقبلها قائلاً : "ماحدش يوم هيملا مكانك ... فاكرني ازاي بقي بهدد، اكيد انا هبقي خسرانك ... لو انا و انت في يوم نبعد، ده وضع طبيعي اوي جدا ... ما ببساطة انا الاضعف، انا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد .. عمره ما هيعرف انا المغلوب علي امره و مستسلم و مش بعند ..:

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وأردف قائلاً :" ( كتبت الاغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني امبارح)".

أحمد سعد يعيش الرومانسية مع خطيبته

الفنان احمد سعد أطل مع خطيبته علياء بسيوني بصورة رومانسية معربا عن حبه الكبير لها وسعادته بوجودها في حياته، وظهرا في كواليس مسرح الأوبرا، فعلق قائلاً :"أكتر حاجتين بحبهم".

يشار الى ان احمد سعد يواصل بروفاته في دار أوبرا الإسكندرية، بمشاركة نجوم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل الفنان أحمد سعد يوم الجمعة القادم ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية ال 29 المقام فى الفترة من 1 الى 10 نوفمبر الجارى.

ريهام ايمن وشريف رمزي بلقطات دافئة

الفنانة ريهام أيمن لفتت الأنظار بمجموعة صور لها مع زوجها الفنان شريف رمزي ظهرا فيها برومانسية تامة وبدا بأنها تودعه استعدادا لتوجهه للسفر حيث علقت على الصور قائلة :"نعم ، سأكون حزينًا عندما تبتعد عني. لكن أتمنى أن تكون سعيدًا ومنتعشًا بعد هذه الرحلة ، فمن الصعب دائمًا وداعًا للشخص الذي تحبه أكثر".

هبة مجدي تغازل زوجها

الفنانة هبة مجدي من جهتها نشرت صورة تجمعها بزوجها المطرب محمد محسن وتغزلت به مقتبسة كلمات من أشعار فؤاد حداد حيث كتبت :"القهوة تحب كنكة، والكنكة تحب كنبة، والكنبة تحب قعدة، مبسوطة مربعة، وكنا أربعة، أنا وإنت.. وأنا وإنت".