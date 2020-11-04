أخبار الفن| كاملة أبو ذكرى تعتذر لأبطال 100 وش ..قلق نجوم الجونة بعد إعلان ويجز إصابته بـ كورونا

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في التقرير التالي:

تراجعت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى، عن انتقاد ابطال مسلسل "100 وش"، بعد أن عبرت عن غضبها الشديد من بعضهم وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وكتبت المخرجة كاملة ابو ذكرى "احب اعترف انى انفعلت وكنت قاسية جدا فى كلامى ولو صدر تصرفات من شخص اواتنين خلتني أحس بالغضب ده، ده ممكن يكون نابع من قلة الخبرة مع التعامل مع جمهور عريض".

حالة من القلق أصابت عددا كبيرا من نجوم الفن، بعد إعلان مغنى الراب ويجز، إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده بمهرجان الجونة السنيمائى في دورته الرابعة. كان مهرجان الجونة السنيمائى يضم عددا كبيرا من الفنانين، إضافة إلى تجاهل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات.

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى ، مؤشر البحث جوجل وذلك بعد ان اعلنت عن خبر اصابتها بفيروس كورونا . حيث كتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على فيسبوك:" ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم "

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة من خلال خاصية الاستورى. وظهرت فى الصورة باقة ورد اهدتها اياها الفنانة التونسية هند صبرى، لتهنئتها بالزواج، وعلقت درة قائلة: "شكرا بنت بلادى الغالية".

أثار مسلسل " ما وراء الطبيعة" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد اعلان عرضه غدا الخميس 5 نوفمبر على نتفليكس الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي. و وجه المخرج عمرو سلامة نصائح الى رواد السوشيال ميديا المهتمين بمشاهدة المسلسل عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".