وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:
- فنان رائع وانا من اشد المعجبين بأعمالك سواء الشريره أو الخيره ربي يوفقك من العراق.
- مشاء الله عليكم انتم الاتنين مع بعض ملكوش حل.
- حقيقي كنتوا بارعين فى أداء الدور قمة الكوميديا بالتوفيق ومن نجاح لنجاح.
- الله يمسيك بالخير يا عبدالجليل كان ساند البيت بخشبتين.
- أقسم بالله كل يوم بسمع المسلسل ده على اليوتيوب و لما 30 حلقة يخلصوا برجع أعيدها تاني.
- المسلسل ده لو هتفرج عليه كل يوم ما بزهقش منه .. وانت دورك حلو جدااا .. وخفه دمك محليه المسلسل ووبستنا مشاهدك .
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وتدور أحداث مسلسل " فرقة ناجى عطالله " في قالب كوميدي حول اللواء المتقاعد في الجيش المصري "ناجى عطاالله"، الذى يلتحق بالعمل في السفارة المصرية بتل أبيب، ويستطيع التغلغل في المجتمع الإسرائيلي بما يثير قلق الجهات الأمنية في إسرائيل والتي تعمل على ترحيله إلى مصر على وجه السرعة وقبل حصوله على مستحقاته في أحد البنوك، فيقرر ناجي العودة واسترداد أمواله.
وذلك من خلال تشكيل فرقة تضم عددًا من الكوادر المصرية، للقيام بتلك العملية المعقّدة عبر أكثر من بلد، وتشهد المهمة العديد من المفارقات الكوميدية والمغامرات الدرامية والتي تنتهي بعودة "فرقة ناجى عطا الله" لأرض الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. نضال الشافعى ومحمد إمام يشعلان السوشيال ميديا بصورة من فرقة ناجى عطالله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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