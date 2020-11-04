مولود فى عيد الحب.. أجمل الأغاني الرومانسية لـ محمد حماقى

يحتفل المصريون اليوم بـ عيد الحب المصرى " الفلانتين " ، الذى يوافق 4 من نوفمبر من كل عام وذلك عن طريق ارسال الورود لبعضهم البعض او عن طريق الرسائل الرومانسية والبعض الاخر يحتفل بالأغاني والهدايا.

ومن أشهر المطربين الذين قاموا بغناء أغانى رومانسية هو الفنان محمد حماقى، والذى يصادف يوم عيد ميلاده فى يوم عيد الحب.

وفى التقرير التالى اشهر 5 اغانى رومانسية للمطرب محمد حماقى.

- اغنية ياستار

الاغنية من البوم " كل يوم من دة " ، الذى تم اصدارة عام 2019

وتقول كلمات الاغنية ، يا ستار.. قلبي ولع نار

دا أنا عيني منك .. مستحيل استغني عنك

نظرة ترضيني.. بالترتيب

سيبلي نفسك سيب.. واهدالي واسمع

دا انت سحر عنيك يطمع .. بان أوي في عيني

- اغنية ما بلاش

الاغنية من البوم " عمره ما يغيب ، والذى تم اصداره عام 2015

وكلمات الاغنية تقول ، ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش

يا سايب اراضينا ما بلاش

تغيب عنا تاني ما بلاش

قولى مين هيملى في يوم مكانك

قولي مين يعوضني حنانك

قولي مين في حزني يقولي مالك قولي مين

- اغنية احلى حاجة فيكى

وهى من اهم الاغانى الموجودة بـ البوم " خلص الكلام " ، والذى تم اصدارة عام 2007 .

وكلمات الاغنية تقول ، عارفة أحلى حاجة فيكي إيه

بتحلي أي شي عينيكي تيجي فيه

قمر ده إيه اللي تتساوي بيه

وتعالى أقولك أحلى حاجة فيكي إيه

ولا إنت فاهمة قصدي واللي بالي فيه

فيكي اللي ياما أنا حلمت بيه

- اغنية وافتكرت

وهى من البوم " ناويها " ، التى تم اصداره عام 2008

وكلمات الاغنية تقول ، حياتي وهو مش فيها

سنين عدت رضيت بيها

وفاكر لو قابلت عنيه

عادي جدا هعديها

وأديك يللي إفتكرت إنسيت

قابلتو الليلة وإتهزيت

طب إزاي في حاجات بتموت

وتيجي الصدفة تحيها