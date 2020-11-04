ياسمين صبري تنافس الأسطورة بسيارة جديدة.. اعرف ماركتها

واستعرضت ياسمين صبرى في الصورة سيارتها، حيث ظهرت داخل سيارتها بإطلالة أنثوية، وشعرها الناعم المنسدل على الكتفين.

وظهرت حالة الجدل حول سعر ومواصفات السيارة وتداول معلومات مغلوطة عن قيمة جماركها، حتى تبين أن سيارة ياسمين صبري لونها أسود من فئة "كابورليه" مكشوفة السقف، والمفاجأة أن صبري لم تتسلم السيارة بعد، حيث سيتم تسلمها عقب إنهاء إجراءات تسجيلها وقيدها بإدارة المرور التابعة لها.

وعاد الجدل من جديد مع تداول صورة على الإنترنت لسيارة رولز رويس جوست تعرضت لحادث، وقيل إنها سيارة ياسمين صبرى، وبدأ سيل جديد من التعليقات لمواساتها على تحطم سيارتها دون التحقق من الصورة، لأن سيارتها من طراز "داون" وبلون مختلف.

ويبلغ سعر سيارة الفنانة ياسمين صبري طراز رولز رويس داون rolls royce dawn موديل 2020 قرابة 10 ملايين جنيه مصري، حيث السعر 6 ملايين و113 ألف جنيه، بالإضافة لرسوم جمركية بقيمة 3 ملايين و717 ألف جنيه، بإجمالى 9 ملايين و830 ألف جنيه.