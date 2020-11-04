بشرى تشارك جمهورها بـ طلة أنيقة من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة بشرى مجموعة صور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة.

وظهرت بلوك أنيق على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا من تصميم فؤاد سركيس وإكسسوارات بسيطة وتسريحة شعر جميلة، وعلقت أنه من أفضل إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة.

وتحضر الفنانة بشرى للمشاركة فى مسلسل رمضان المقبل، وقد احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام إحدى شركات السيارات، وذلك على السجادة الحمراء؛ بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.