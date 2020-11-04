شاهد.. إنجي المقدم في كواليس أغنية مهرجان الجونة دقي يا مزيكا

نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعه من الصور من كواليس أغنية دقي يا مزيكا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت إنجي المقدم في الصورة وهي ترتدي فستانًا أصفر وتمسك حصان في أحد شواطئ الجونة لتصوير أغنية المهرجان دقي يا مزيكا".

وعلقت إنجي المقدم على الصورة قائلا: "من كواليس أغنيه دقي يا مزيكا لمهرجان الجونة السينمائي".

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.