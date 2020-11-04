حافية القدمين.. كارول سماحة تخطف الأنظار من داخل الأستوديو

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارول سماحة فى الصورة من الاستوديو حافيه القدمين و علقت قائلة :" ziad Rahbany’s Studio "

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وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في الأول من يوليو الجاري.

‏"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.