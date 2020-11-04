نسرين طافش تشارك جمهورها موعد الحلقة الأخيرة لمسلسل الوجه الآخر

شاركت الفنانة الجميلة نسرين طافش مجموعة صور لها من مسلسلها الأخير "الوجه الآخر" عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت نسرين طافش عليهم بدعوة جمهورها لانتظار الحلقة الأخيرة اليوم من مسلسل الوجه الاخر التي تعرض اليوم على قناة سي بي سي، وتقوم فيه بشخصية سارة التي عانت من الالام والصدمات الكثيرة وينتظرها الفرح أخيرا.

وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.