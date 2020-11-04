وسط الجبال.. ليلى أحمد زاهر بصورة عفوية

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهرت ليلى أحمد زاهر في الصورة بعفوية، وبإطلالة كاجوال، حيث ارتدت قميص كاروهات، وبنطلون جينز وسط جبال .
وما لا يعرفه الكثير أن ليلى أحمد زاهر تبلغ من العمر 17 عامًا وهي من مواليد 2003.
شاركت في طفولتها ببطولة عدة أفلام منها "عمر وسلمى" و"كابتن هيما".
ولكن والدها طلب منها الابتعاد عن التمثيل السنوات الماضية من أجل التفرغ لدراستها، وهو ما استجابت له ليلى.
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