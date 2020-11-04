بعد هجوم كاملة أبو ذكرى على نجوم مسلسل بـ100 وش.. أبرز خلافات المخرجين مع أبطال أعمالهم

أثار هجوم المخرجة " كاملة أبو ذكرى " في الأيام الماضية على ابطال عمل " بـ100 وش" بسبب ما وصفته بغرور بعضهم وغضب الجمهور منها لحبهم لأبطال المسلسل.

وعلى مدار السنوات الماضية كانت هناك العديد من الخلافات بين المخرجين بأبطال أعمالهم.

ونستعرض أبرز الخلافات فى الوسط الفنى بين المخرجين و ابطال أعمالهم التى أثارت جدلا كبيرا.

خلاف كاملة أبو ذكرى مع ابطال مسلسل " بـ100 وش"

هاجمت المخرجة كاملة أبو ذكرى ابطال مسلسها " ب 100 وش " عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة" عرفت وًسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم ،عايزة أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين ..ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم بإسم الشخصية إلي قدتموها الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه انتم مين أصلا كلنا مين أصلا ..دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض.. مجدي يعقوب بجلالة قدره .. وربنا يهدي".

و بعد ردود ابطال العمل عليها تراجعت واعتذرت قائلة" وكتبت المخرجة كاملة ابو ذكرى "احب اعترف انى انفعلت وكنت قاسية جدا فى كلامى ولو صدر تصرفات من شخص اواتنين خلتني أحس بالغضب ده، ده ممكن يكون نابع من قلة الخبرة مع التعامل مع جمهور عريض". مع النجاح الكبير وارد إن أي حد يتعرض للهزة دي، ولو كنت قاسية ده نابع من حبي ليهم وخوفي عليهم، علشان أنا شوفت حجم موهبتهم لما اشتغلت معاهم وأتمنى ان الشخصين اللي كنت بعنيهم يفهموا كلامي، ويعرفوا إني مستخسرة موهبتهم، وأنا متأكدة إنهم هيفهموني لأنهم الاتنين دول تحديدًا عارفين أنا أد إيه بحبهم وبقدرهم".

خلاف كاملة ابو ذكرى فى مسلسل " زى الشمس"

تم استبدال كاملة أبو ذكرى فى مسلسل " زى الشمس" بالمخرج سامح عبد العزيز بسبب خلافاتها لتدخل دينا الشربينى فى عملها حيث ان ذكرى كانت قد تعاقدت مع تامر كروان لوضع الموسيقى التصويرية و لكنها فوجئت باصرار المنتج برغبته لوضع الموسيقى التصويرية لعمرو دياب.

و علقا فى احدى التصريحات الخاصة بالراديو :" هل المخرج المفروض يكون طرطور اللي يسمع الكلام وينفذ ما يريدوه الآخرون؟ بالطبع لأ، أنا اتريبت على يد عاطف الطيب ومحمد خان ورضوان الكاشف ويوسف شاهين، مفيش مخرج يستشير، هو المايسترو وقائد العمل ومينفعش يبقى ضعيف ومنساق يستشير ويأخذ الآراء ولكنه يختار فريق العمل، وإذا كتبت على جوجل ما هي مهنة المخرج ستظهر لك نتائج وتعريف واضح وصريح، وأنا بحافظ على هذا الشرح".

خلاف محمد سامى مع الفنانة غادة عبد الرازق

حدث خلاف بين المخرج محمد سامى والفنانة غادة عبد الرازق ضمن كواليس مسلسل " حكاية حياة" الذى حقق نجاحا كبيرا أشاد به الجمهور.

فاتهمها محمد سامى بانها قامت بتأجير بلطجية و اقتحام شقته و تهديده بخطف اولاده و اكدت غاده بالنفى فى العديد من البرامج بينما اتهمته بالتحرش بها و حررت محضر بالواقعة كما اكدت انه اعتاد سب العاملين بالمسلسل.