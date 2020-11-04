ليلةٌ من ليالي كورونا

هشام مصطفى:

في ظِلِّها اللامنْتهي

نَزَعَتْ قَميصَ الفِكْرِ مِنْ دُبُرٍ

وغَلَّقَتِ المساءَ على اشْتِهاء الْفَجْرِ علَّ صباحَهُ

يٌفْضي إلى صَمْتِ السُّطورِ بِسِرِّهِ

فعلى سَطْرِ الحِكايةِ نامَ معنىً لمْ يَجِدْ

كَهْفَ الخيالِ لكيْ يُخَبِّئ ما تُفَجِّرُهُ القصيدْ

طَعْمُ المَنافي لَمْ يَعُدْ يُغري الخُطى

حتَّى تُسافِرَ في دُروبِ التِّيهِ بَحْثاً عَنْ

جوابٍ للسؤالِ الصِّعَبِ في

دُنيا الغَريبِ إذا رأى الشَّطَّ البعيدْ

ماذا تُخَبِّئ مِنْ مفاتِنِ وَصْلِها ؟!!

حتَّى تُعرِّي وَجْهَها المسْجونَ في

سِتْرِ التَّعفُّفِ مِنْ جُنوحِ العقلِ والوَهْمِ الشَّريدْ

نَظَرتْ إليَّ وفي يدي

ألْقَتْ لَهيباً مِنْ سنا الكلماتِ

تَحْرِقُ كُلَّ آتٍ يَمْتَطي خَيْلَ الأنا

مَنْ أنْتَ …؟!!

قالتْ ، قُلْتُ مِنْ

دُنيا تُعانِدُ كُلَّ فِكْرٍ لمْ يَطَأْ

عَتَباتِ ماضينا التَّليدْ

نَهْرٌ بلا مجرى إذا

جاء الرَّبيعُ يُلَمْلِمُ ما تبقّى مِنْ جَليدْ

فأنا ابْنُ سَطْرٍ مِنْ زمانٍ ضَلَّ مِنْ زَمَنِ العبيدْ

في اللاوجودِ أسيرُ أحْمِلُ صخْرَتي

ذاتي الحقيقةُ إنَّما

دَرْبُ الحقيقيةِ كالْمَسيرِةِ في الْجَهالةِ

لِلْعَماءِ بلا دليلٍ أوْ رَشيدْ

كالنَّارِ تسْعى دائما بلهيبِها الْبرّاقِ

ــ مِنْ وهجِ السّرابِ ــ

إلى الْفراشاتِ المُحِبَّةِ لِلْفناءِ

على صدى صَدْرِ الشَّقاءِ وفي رُبى صَمْتِ المُريدْ

أنا أقْدمُ الكلماتِ إلّا أنَّني

بِكْرُ المعاني لَمْ أَزَلْ

في أسْر أوْهامِ الشَّريدْ

لا شيءَ أحْمِلُهُ بِدَرْبِ التيهِ غيْرَ مساءِ أسئلةٍ وحِبْرِ

مِنْ دَمِ الزمَنِ المُسافِرُ عَبْرَ دائرةٍ

بلا صِفْرِ البِدايةِ والنِّهايةِ

لا خلاصَ بها ولا شيءٌ أكيدْ

بئْرٌ مُشَّيَدةٌ وقَصْرٌ مِنْ خَواءٍ ليْسَ فيهِ سوى

تواريخٍ نَقَشْنَ على كُفوفِ الْوَهْمِ وجْهاً

مِنْ ملامِحِ ( خَوْلةَ ) الْمَسْجونِ في

بَحْرِ ( الخَليلِ ) وفي مُعَلَّقةٍ بِجيدٍ للْحِسانِ وشاعرٍ

سُجِنَتْ رؤاهُ فلمْ يَعُدْ إلّا حروفا

للرواةِ ودارسي أدبٍ وَبَعْضٍ لا يُعيدُ ولا يزيدْ

قامَتْ تُعانِقُ وَحْشَتي

أخذَتْ يدي كيلا تُقَطِّعَ أَحْرفي

أيدي اللواتي قَدْ فُتِنَّ لِمَشْهَدِ المولودِ في

ليلِ السِّفاح وفي سَريرِ الوَجْدِ يَمشي حاملا

قَبَساً مِنَ الصُبْحِ الوليدْ

ثُمَّ انْتهى سَطْرُ الحكايةِ

رُغْمَ أنَّ الديكَ ظلَّ بِصَمْته

مولايَ …

هلْ لِلْسِجْنِ أنْ يُفضي إليكَ

برؤْيةِ الْماضي الجَديدْ

فأخافُ أنْ تأتي الذِئابُ قَمِيصَهُ

بِدمِ الأخوَّةِ كيْ تَشي

برؤاهُ تَفْضَحُ ما تبَقَّى مِنْ أساطيرٍ غَدَتْ

كالطَّيْرِ تأْكُلُ خُبْزَها مِنْ رأسه

موْلايَ …

لمْ تَجِدِ الخُطى قَدماهُ كيْ

تُنهي المَسِيرةِ مِنْ طَّريدٍ لِلْطريدْ