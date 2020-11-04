محمد العبري يشارك في أمسية منتدى عبقر الشعري بالسعودية

افتراضيا عبر منصة زوم عبر منصة زوم وضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري بالسعودية شارك الشاعر العماني محمد بن سيف العبري في الأمسية الشعرية العربية التي نظمها النادي الثقافي بجدة امس الأول، حيث شهدت الأمسية مشاركة نخبة من شعراء الوطن العربي تمثلت في الشاعر اليمني عبدالله ناجي والشاعرة السودانية منى حسن وأدار الأمسية الشاعر السعودي يحيى الزبيدي.

قدم الشاعر محمد العبري في هذه الأمسية مجموعة من القصائد المتنوعة كقصيدة ( صلاة الله )، (يحاول في الرمل)، ( عزف في شبابيك الأمان )، ( امتحان واحد يكفي )، ( خبز البقاء ).

وحول هذه المشاركة يقول محمد العبري: من الجميل المشاركة بهذه المناسبات الثقافية لكي تقدم أبياتك الشعرية للعالم الخارجي وتبعث برسالتك الأدبية إلى متذوقي المفردة والشعر واستمعت من خلال هذا التجمع الشعري إلى شعراء سبقوني بالتجربة من بعض الدول العربية وأتمنى لي ولهم قادما أجمل وأشكر أعضاء النادي الثقافي بجدة على هذه الدعوة التي عززت من ذائقتي الشعرية وأتمنى أني كنت وجها مشرفا للشعر العماني الضارب منذ القدم.

يذكر أن الشاعر محمد العبري حصد مجموعة من الجوائز وشارك بالعديد من الأمسيات والمسابقات الشعرية داخل وخارج السلطنة كمهرجان الشعر العماني العاشر بولاية صور والحادي عشر في محافظة مسندم وكانت له مشاركة في مسابقة شاعر عكاظ بالمملكة العربية السعودية.

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