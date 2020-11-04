“المصنعة الثقافية” تحتفي بإدوارد سعيد في ذكرى مولده بمشاركة نخبة من المفكرين

المصنعة-الوطن

في ذكرى مولده الذي يصادف الأول من نوفمبر تحيي شبكة المصنعة الثقافية أمسية احتفائية بالمفكر الفلسطيني الأميركي الجنسية إدوارد سعيد، الذي يعد أحد أهم المثقفين في القرن العشرين في العالم،؛ وذلك لعمق تأثيره في حياة الكثيرين، وكذلك تنوع نشاطاته، بل إن البعض يصنفه ضمن أهم عشرة مفكرين قدرة على التأثير في القرن العشرين.

ولد ادوارد سعيد في الأول من نوفمبر عام 1935بمدينة القدس، وعمل أستاذاً للنقد الأدبي والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في نيويورك، وتوفي في الخامس والعشرين من سبتمبر لعام 2003 بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وتسلط الأمسية الحوارية الضوء على مسيرته الحافلة بالعطاء الفكري والنقدي في مراحل حياته التي عاش فيها مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله العادل وقضيته المصيرية، والتي توجها بعدة إصدارات لعل أبرزها كتاب الاستشراق الصادر عام 1978، والذي قدّم من خلاله أفكاراً واسعة التأثير عن دراسات الاستشراق الغربية، التي ركزت على دراسة الشرق والمشرقيين. وتناول سعيد موضوعات مختلفة تعلقت بالشؤون الثقافية والسياسية والفنية والأدبية والتي جاءت في العديد من المحاضرات ومنشورات مختلفة في الصحف والمجلات.

ويحيي الجلسة الاحتفائية نخبة من المفكرين ممن عايشوا الراحل في فترات زمنية مختلفة وكتبوا عن فكره؛ وهم: الأستاذ الدكتور محمد شاهين أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الأردنية، والدكتور خالد الحروب كاتب وأكاديمي ومحاضر بكلية الفنون الحرة بشأن سياسات الشرق الأوسط المعاصر والدراسات الإعلامية العربية في جامعة نورث وسترن في قطر، والدكتورة أريج اللوزي أستاذة اللغة الإنجليزية بالجامعة الأردنية، الدكتور خوسيه بويرتا أستاذ تاريخ الفن في جامعة غرناطة بأسبانيا، ومن السلطنة الكاتب والأديب عبدالله حبيب. ويدير هذه الندوة الحوارية الدكتور مبارك حامدي أستاذ الحضارة الحديثة بجامعة قفصة، كما تشارك مريم سعيد زوجة إدوارد سعيد كضيفة شرف هذه الاحتفائية، والتي تستهل الأمسية بكلمة في بدايتها. وتقام الجلسة الحوارية افتراضيا وذلك على الحسابات الرسمية الخاصة بشبكة المصنعة الثقافية.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية الثقافية التي تحييها الشبكة بشكل مستمر، وهو أمر دأبت عليه شبكة المصنعة الثقافية منذ تأسيسها الذي يكمل عقداً من الزمن، إسهاماً منها في نشر الثقافة والمعرفة، وإبرازًا للموروث الثقافي والعلمي الذي أسهم به الكتاب العرب في مختلف المجالات، والذي أوجد نتاجًا فكريا مهما يستفاد منه لأجيال متعاقبة.