مقبول حميد يدشن كتابه “دربٌ طويل – ذكريات حياتي” السبت المقبل عبر مجلس الخنجي

يستعد مقبول بن حميد ال صالح السبت المقبل لتدشين مذكراته الشخصية بالاشتراك مع الدكتورة معصومة ال صالح في كتاب يحمل عنوان (دربٌ طويل – ذكريات حياتي) يستعرض فيه سردًا ثريًّا لمعالم بارزة من مسيرته الممتدة لأكثر من سبعة عقود من الزمن؛ كما يتطرق فيه الى البدايات المتواضعة وجذور عائلته ومنزله القديم في مطرح عام 1945م، إلى صورة حية للنشأة في الأوقات الصعبة في مجتمع وثيق الترابط؛ والانتقال عبر الأوقات المتغيرة والتقدمية منذ ظهور نهضة عمان الحديثة في عام 1970 والسعي الدائم للتميز حتى يومنا هذا. كما تتناول المذكرات بعض المواقف الملهمة للمؤلف مع عديد من الأشخاص، وذكرياته في عديد من الأماكن، وتجاربه في السفر وتفاعلاته مع الثقافات المختلفة بمختلف معالمها؛ وذكرياتٌ عائلية، ونجاحات وإخفاقات، وشغفٌ ومغامرات وغيرها من المعالم والمواضيع الشيّقة.

كما يقدم الكتاب سردًا شخصيًا لرحلة مقبول بن حميد ال صالح الطويلة من بداياته المتواضعة إلى النجاح، حيث يسرد العديد من التجارب الممتعة والمواقف الفارقة التي شكلت ملامح حياته من خلال هذه الرحلة الطويلة.

وسيرعي حفل التدشين معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية عبر مجلس الخنجي، وهو منصة إلكترونية تجمع شخصيات الأعمال الرائدة في السلطنة.

وفي معرض حديثه عن تدشين الكتاب قال مقبول بن حميد قائلاً: “شرفٌ لي أن يرعى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية، مشكورًا، حفل تدشين مذكراتي بالتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد للسلطنة، فهذه المناسبة الغالية تدعو للفخر وتبعث السرور في نفوس كل العُمانيين. أشعر بحماس كبير لمشاركة مذكراتي المتواضعة مع عائلتي وأصدقائي والشعب العُماني أجمع، فلدي إيمان راسخ أن ذكرياتنا وتجاربنا تصنع ومضات للإلهام، وتحفز همم الأجيال القادمة لمواصلة مسيرة الإبداع والبناء، وأود من خلال ما جمعته في هذه المذكرات أن أسهم ولو بالقليل في شحذ الهمم وتسخير الجهود والمبادرات لخدمة مسيرة التقدم لهذا الوطن”.

مشوار استثنائي، وحكاية متجذرة في عدة عوالم، يرويها مقبول بن حميد في كتابه (دربٌ طويل – ذكريات حياتي)، يطرح من خلاله رؤىً عميقة عن شخصيته، وعن حبه للالتزام والانضباط والعمل الدؤوب، وعن إصراره على تحقيق النجاح وتجاوز جميع الصعاب. كما يعبر فيه عن عشقه العميق لبلاده وولائه لها، ورؤيته بشأن استمرار ازدهارها وتقدُّم شعبها، مؤكدًا على أهمية التحلي بالإخلاص والنزاهة، وتبنى العمل المثابر لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.