أفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن آخر مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت قبل قليل عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة: "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أنهى مستشفى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بموت حرفياً.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بعد الإصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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