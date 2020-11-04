وأفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن آخر مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. اقرأ أيضاً:

وكتبت قبل قليل عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة: "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أ نهى مستشفى". وتصدرت الفنانة نشوى مصطفى ، مؤشر البحث جوجل وذلك بعد أن أعلنت عن خبر إصابتها بفيروس كورونا . حيث كتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على فيسبوك: "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم". وأضافت نشوى مصطفى فى منشورها : "الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى". نشوى مصطفى تواصلت الفنانة بشرى منذ قليل مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضاً الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى تتواصل مع وزارة الصحة لنقل نشوى مصطفى إلى مستشفى عزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.