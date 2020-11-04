فن ومشاهير

سارة عبد الرحمن تصاب بكورونا بعد العودة من مهرجان الجونة

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مغنى الراب ويجز يعلن عن إصابته بفيروس بمهرجان الجونة 

أعلن مطرب الراب "ويجز" إصابته من خلال خاصية الستورى بحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وكتب: "يا جماعة أنا حللت كورونا، وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، واحتكيت بناس كتير، وأرجوكم أى حد أحتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل ربنا يعافينا".

مغنى الراب ويجز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا بمهرجان الجونة

كما أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتبت: "ادعولى، عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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