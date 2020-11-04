سارة عبد الرحمن تصاب بكورونا بعد العودة من مهرجان الجونة

مغنى الراب ويجز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا بمهرجان الجونة
مغنى الراب ويجز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا بمهرجان الجونة
كما أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتبت: "ادعولى، عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم".
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