هدى المفتى تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

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وكانت هدى المفتى قد شاركت فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .
مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
يذكر أن احدث أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم
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