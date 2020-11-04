نقل نشوى مصطفى بسيارة إسعاف إلى مستشفى عزل.. تفاصيل

أكد نجل الفنانة نشوى مصطفى أنها استقلت قبل قليل سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.
وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
وأفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن آخر مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
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