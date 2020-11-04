فن ومشاهير

نقل نشوى مصطفى بسيارة إسعاف إلى مستشفى عزل.. تفاصيل

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أكد نجل الفنانة نشوى مصطفى أنها استقلت قبل قليل سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.

وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وأفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن آخر مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس المستجد.

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وكتبت قبل قليل عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة: "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أنهى مستشفى".
وتصدرت الفنانة نشوى مصطفى ، مؤشر البحث جوجل وذلك بعد أن أعلنت عن خبر إصابتها بفيروس كورونا . 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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